民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭民進黨與側翼猛攻，從論文打到補習上台大，再造謠高靠插班進北一女，甚至連高虹安是不是樂儀旗隊都大肆操作，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊今日再發聲力挺高虹安，痛批執政黨已無所不用其極，之前說要查打假新聞，傳布假新聞部分是不是也先開罰？並嗆民進黨別雙標。

高虹安先是被民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻經營的粉專《難攻大士》爆料，高虹安讀北一女是靠特權關說，被高駁斥。

知名牙醫師史書華昨日上午又透過臉書表示，高虹安曾在書中曾稱自己參加北一女樂儀旗隊，但有自稱是同屆校友的網友指出，翻開畢業紀念冊沒有看到高虹安在樂儀旗隊員裡面。不過，北一旗隊大學姐、OISTAT 國際劇場組織執行長魏琬容發文證實，高虹安北一女旗隊經歷沒有造假，她是旗隊的。

黃珊珊上午走訪西寧市場受訪表示，事實就是事實，連樂儀旗隊都可以拿出來抹黑，執政黨已經無所不用其極，「什麼叫蹭儀隊蹭樂隊，高中時候的事實也可以拿出來做選舉操作，做一些假新聞」

黃珊珊強調，民進黨雙標，之前說要查打假新聞，是不是該出來開罰，散布謠言的不是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥嗎？這些人傳布假新聞是不是也先開罰，民進黨不要用雙標方式。