節氣進入入秋，也是鬆甜栗子的盛產季節，新竹豐邑喜來登大飯店自10月8日起至12月2日每週六、日，下午2點半至5點推出「栗秋時分午茶套餐」，供應個人下午茶套餐，結合時令限定的新鮮甘栗創作出全新6款甜品，及多款香甜飲品、特調健康茶飲─康普茶，讓喜愛甜食嚐鮮的民眾享用秋意濃厚的栗香美味。

新竹喜來登表示，飯店1樓「大廳酒吧」推出期間限定「栗秋時分午茶套餐」個人下午茶，提供6款鬆綿清甜的秋栗主題甜點及1杯附餐飲品，甜點包含加入新鮮香濃栗子餡及酒香栗子香堤的「栗子蒙布朗」、軟綿化口「栗子吉瓦那」栗子蛋糕、選用日本白柚果醬及白柚輕幕斯製成酸甜交織「香柚塔」、「莓果奇想布丁」為柔滑草莓布丁加上覆盆子奇想甘那許及下午茶必嚐經典「原味司康」，另附鮮奶油及莓果醬。

下午茶飲品選擇除了多款花果茶、咖啡，更提供健康茶飲─原味康普茶冰飲，及限定特調「咖啡冰沙」、「草莓冰沙」、「莓好時光」風味紅茶；「栗秋時分 午茶套餐」每位480元＋10％服務費，平日用餐需於三天前預訂，更多下午茶套餐優惠內容請洽(03)620 6000轉大廳酒吧。