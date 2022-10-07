蕭邦（CHOPARD）聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele與知名女歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）是多年摯友，如今傳出好消息，雙方將攜手合作推出Chopard X Mariah Carey全新系列珠寶，近日瑪麗亞凱莉搶先在IG釋出配戴蕭邦為她打造的蝴蝶鑽石項鍊、耳環與戒指，向世人宣示「花蝴蝶」又回來了。

瑪麗亞凱莉佩戴蕭邦為她打造的蝴蝶鑽石項鍊，風華絕代。（擷自IG）

瑪麗亞凱莉於1997年的專輯《Butterfly》，是她成功從R&B歌手轉型為全方位歌手的代表作，再創事業巔峰，因而有了「花蝴蝶」的美譽，蝴蝶破蛹蛻變，就像是她不斷突破框架、在音樂領域不斷成長的過程，而從大自然擷取創作靈感的蕭邦，也常以蝴蝶詮釋春意盎然的蓬勃活力，是蕭邦珠寶的經典代表作品之一，因此翩翩飛舞的蝴蝶成為雙方聯手合作的珠寶主題，別具意義。

瑪麗亞凱莉佩戴蕭邦為她打造的蝴蝶鑽石耳環。（擷自IG）

蕭邦為瑪麗亞凱莉打造的蝴蝶主題珠寶包括項鏈、耳環和戒指，全部採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準金質和鑽石打造，蝴蝶造型雍容大器，弧形輪廓圓潤性感，成為傳遞倫理道德與環保精神象徵，偌大的鑽石蝴蝶項鍊正中央的心型鑽石落在胸前，有著「唱出心聲」的意寓，蝴蝶耳環不對稱設計，一左一右分列在兩側，猶如展翅高飛。

蕭邦為瑪麗亞凱莉設計的蝴蝶鑽石項鍊，正中央的心型鑽石落在胸前，有著「唱出心聲」的意義。（CHOPARD提供）

瑪麗亞凱莉與蕭邦的合作源自2020年耶誕節前夕，當時她收到來自蕭邦聯合總裁卡羅琳舍費爾的耶誕賀禮──一本蕭邦Red Carpet系列瑰寶的精裝書，書中匠心珠寶傑作喚起她心中共鳴，這讓她有了與蕭邦合作的想法，將自己天馬行空的豐富想像力融匯於珠寶創意之中。

蕭邦為瑪麗亞凱莉設計的蝴蝶耳環不對稱設計，一左一右分列在兩側，猶如展翅高飛。（CHOPARD提供）

除了瑪麗亞凱莉專屬訂製珠寶，另有一系列可供日常佩戴的蝴蝶珠寶，瑪麗亞凱莉特別穿上白襯衫牛仔褲詮釋日常珠寶，別有另一番風味。

瑪麗亞凱莉特別穿上白襯衫牛仔褲詮釋蕭邦蝴蝶日常版珠寶，別有另一番風味。（擷自IG）