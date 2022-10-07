台灣設計展今年在高雄舉辦，高市府經發局以元宇宙為主題打造「LOG ING－登入元宇宙」特展，運用視覺、內容及體感科技，帶領觀展者從元宇宙發展現況遞進到共同想像的未來。市長陳其邁昨(6日)晚在臉書分享相關照片，直喊「無敵海景旁的設計展，美到突破天際！」

許多設計師、設計團隊齊聚港都，陳其邁指出，高雄海景百年不變，港灣也和城市發展的命運連結很深，過去的工業港口，現在化身創意港口、5G AIoT園區，以軟體、創意、想像，連結全球。而高雄的發展風貌，也絕對會跟過去截然不同。做為高雄人，可以每天眺望大船入港，也可以每天親近台灣的最高峰玉山，更有多元的文化，彼此的包容、分享，這些都是創作力源源不斷的來源。

陳其邁表示，最近常常在想說，這個作品是文博的？還是設計展的？他後來才發現，啊！這是本來就在這裡的。他說，有一天，當設計展結束後，每一天我們的生活像菜市場、公車、結婚背板，都是創作和設計力展現的時候，那台灣就會是一個美麗的國家，7日起設計中島十展全開，以「台灣設計設計台灣」為題，匯聚超過五百位設計師參與，展現台灣無限的設計能量。歡迎大家一起來看展，支持台灣設計，被設計和高雄美到！