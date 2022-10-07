資深名嘴呂文婉說話風格犀利，是各大談話節目邀約對象，已經50歲的她，由於保養得宜被封為是「美魔女」，不過近來疑似被網友直指「隆乳、整形」，讓她不忍了直接曬出辣照，回嗆自己都是「真材實料」。

呂文婉昨(6日)在臉書PO文，指出有網友表示她曾經公開承認「隆乳、整形」，對於這些莫須有的指控，讓她氣到怒嗆：「眼球長在褲底是吧，大嬸我年過半百，最驕傲的就是，全身上下都是真的、都是真的、都是真的」，更附上一張辣照，只見保養得宜的她四肢纖細，不見任何贅肉存在，雪白肌膚更是吹彈可破，歲月也不在臉上留下任何痕跡，「美魔女」封號果真當之無愧。

對此，網友紛紛留言：「是誰隆乳隆到那麼小，告訴我是在哪家隆的，打死我都不去」、「雖然不大，倒是很勻稱，整個比例剛好」、「不知道天然的最美嗎，是嫉妒喔」、「簡直是黑白講！姐就是純天然的，天然欸尚厚啊」、「貨真價實的女人，太美了」、「真的是自然美女~大家可以作證喔」，好友狄志偉則是搞笑表示：「那他真的是太不長眼，如果是做的應該要做大一點才對啊，

開玩笑的啦」。

呂文婉先前在女兒20歲生日時，在臉書曬出母女同框照，照片中兩人笑得燦爛，根本是同一個模子刻出來的，尤其站在一起根本宛如姊妹，也讓粉絲跪求保養秘笈。