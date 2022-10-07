《紐約時報》日前刊登一則標題為「美國欲將台灣變成巨大武器庫」報導，內文引述美現任及前任官員說法，即便美方會派兵，台灣也須擁有充足武器抵禦。行政院長蘇貞昌7日指出，外媒標題聳動，不過，台灣若要增進自我防衛能力，必須備有各種先進武器，台灣現在有能力自購，還能受到各方幫助，「我們認為是非常適合現狀的」。

立法院7日邀蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過進行質詢。無黨籍立委黃國書引述「美國欲將台灣變成巨大武器庫」報導並詢問，若台海發生戰爭，台灣是否有能力支撐到美方或其他國家介入？對於「美國欲將台灣變成巨大武器庫」，我方立場為何？

蘇貞昌回應，工欲善其事，必先利其器，同理，台灣增進自我防衛能力，必須備有各種先進武器。過去想買武器，有時候得不到同意，現在有能力自購，還能受到各方幫助，相信台灣會有足夠武器防衛中國大陸，「我們認為是非常適合現狀的」。至於外媒報導，標題聳動。