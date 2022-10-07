俄羅斯通往歐洲的重要天然氣管道北溪一、二號遭到人為破壞，目前仍未清楚幕後兇手是誰，然而此事也突顯關鍵海底設施缺乏保護的問題，專家提醒，歐洲國家應該要藉此機會重新審視相關政策，以防類似狀況再度發生。

哥本哈根大學國際關係學教授Christian Bueger發表專欄分析此事，他認為有兩種方式可以攻擊北溪管線，第一種是透過潛艇（艦）進行攻擊，然而這代表對方是擁有軍事實力的國家，此事雖發生在丹麥與瑞典的領海之外，但仍可以被解釋成是一種戰爭行動。

第二種狀況是透過海面上的船隻進行攻擊，但這也代表具有龐大攻擊能力的船隻隱身在繁忙的海運交通中。Christian Bueger表示，可能還需要數個月的時間才會知道進一步的調查結果，但此事已經突顯海底關鍵設施缺乏保護的問題。

Christian Bueger提到，海底是很容易被遺忘的重要空間，管線確保天然氣與石油的運輸，海底電纜傳輸大量數據，更是綠色能源發展的關鍵，然而，歐洲並沒有任何政策可以對這些關鍵設施進行保護，眾多單位能處理海面上的大小事，卻沒有人有權利管制海面下的活動。

此外，Christian Bueger提醒，這個問題是歐洲國家需要密切注意的議題，儘管監測水下活動是一件昂貴又很困難的事情。他也呼籲歐盟應該要透過歐盟海上安全戰略協議解決海底的問題，並制定如何保護海底設施的策略。