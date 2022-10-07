尤姓知名男建築師遭侯姓男子提告指控，與他的崔姓妻子多次到飯店投宿，他向尤男及崔女求償連帶賠償100萬元，台北地方法院佐以侯男提的蒐證照片，內有尤男及崔女在飯店共處一晚後，房間內床單、枕頭並沾染血跡等證物，判決2人須賠償侯男40萬元。可上訴。

侯男提告主張，與崔女在2007年結婚，婚後原本相處和睦，但崔女因擔任芳療及直銷講師的關係，在商業聯誼組織認識尤男，去年崔女常藉故晚歸，信用卡帳單明細、消費明細、發票上又有多筆投宿飯店紀錄，加上行車紀錄器也錄下2人投宿飯店畫面。

侯男說，尤男及崔女2人多次相偕前往汽車旅館、飯店投宿，且共乘一車出遊外地並過夜慶生，並提出多次出遊照片佐證，且崔女也以LINE軟體向他道歉，2人對於他身心及15年婚姻家庭生活之圓滿幸福造成嚴重破壞，須連帶賠償。

台北地院佐以相關證據，認定尤男及崔女所為，顯已逾越一般社會通念所認之已婚男女交往分際以及一般普通朋友間之社交行為，嚴重侵害侯男基於配偶權之身分法益，造成他受有相當程度之精神上痛苦，判決尤男及崔女須連帶賠償40萬元。