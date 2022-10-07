南韓軍方表示，南韓與美國今天展開有美國航空母艦參與的聯合海上軍演。南韓軍方昨天才出動軍機，對北韓的轟炸演習作出回應。

路透社報導，南韓合同參謀本部表示，這場海上演習將於10月7日至8日在南韓東部外海水域進行。此次演習展開前夕，北韓昨天上午才朝日本方向東岸發射2枚短程彈道飛彈，並派遣12架軍機在與南韓接壤的邊境示威飛行。

北韓昨天下午再派遣12架軍機升空，在南韓軍方特別監視區附近示威飛行，南韓則出動30架軍機因應。北韓共派出8架戰機和4架轟炸機，進行了空對地射擊演習。這是過去一年來的罕見舉動，推測是為了抗議最近韓美聯合軍事演習。

南韓合同參謀本部表示：「我們將透過與美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）進行的聯合軍演持續加強我們的作戰能力和戰備，以應對任何來自北韓的挑釁。」

由於北韓4日才試射一枚飛越日本部分上空的彈道飛彈，美國雷根號航艦打擊群本週已和日本、南韓的軍艦共同展開三邊飛彈防禦演習。