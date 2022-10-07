國民黨苗栗縣長選舉整合瀕臨破局，黨籍現任縣長徐耀昌公開支持違紀參選縣長的議長鍾東錦。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今受訪開炮，徐兩屆立委與兩屆縣長都由國民黨提名當選，今天做這種抉擇，違反黨紀，也辜負黨多年對徐的栽培與鄉親託付。
對鍾東錦自稱正藍，國民黨主席朱立倫也澄清表示，國民黨提名的最優秀候選人，才是代表國民黨的正藍軍，選戰最後50天，希望所有選民認清楚，團結支持國民黨提名的最優秀、實在清白的候選人。
苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍，稱是根據「上面」指示處理。朱立倫說，他不會針對任何進行中的事情表達任何意見。
鍾東錦批謝福弘淪苗栗縣長部主委劉政鴻魁儡，謝澄清，沒有魁儡之說，他已經是60幾歲的人，好的政策與意見當然接受，包括徐耀昌對他若有提供什麼好的縣政建設發展建議，也一樣會接受。
至於鍾東錦稱謝福弘2020年總統大選期間曾與當時民進黨籍的立法院長蘇嘉全密會。謝回應，他黨齡已四、五十年，一直在為國民黨奮鬥，請鍾拿出證據來，不能憑空捏造不存在的事。
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