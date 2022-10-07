現代人工作壓力大，若睡眠時間無法持續而斷碎化，將嚴重傷害健康。醫師表示，一名40多歲的工程師，因科技業原就燒腦，他又有跨國客戶，使其日夜均忙碌，睡眠長期遭剝奪，該病患的心血管功能嚴重受損，某次夜間工作到一半，突從椅子跌下，因嚴重的心律不整導致心跳驟停，即使緊急送醫急救仍不治。

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉在節目《健康好生活》表示，根據研究，長期睡眠不足者發生心臟疾病的比率是正常人的20倍，睡眠剝奪與老化、失智、肥胖、心血管疾病都有關，因此熬夜時，人的心跳會加速、血壓會升高。

魏智偉表示，有一40多歲的工程師，原本科技業工作就需大量動腦，他又因客戶在不同國家，導致睡眠時間不固定，白天、晚上均忙碌，若得趁空在凌晨2、3時可以睡時，大腦因無法快速降速而入睡，由於睡眠時間細碎化、無法連貫，所以睡眠嚴重不足，常在工作中突然感覺胸悶、呼吸不順，但若休息滑手機一陣子後，就會改善不適症狀，因此認為是工作壓力所致。

魏智偉說，某天該男子晚上工作到一半，突從椅子跌落，妻子只聽見砰的一聲，隨即看到丈夫躺地上呈抽筋狀，「其實該男子是因為出現致命性心律不整，腦血管血流已不順暢，表現出來如同抽筋般，是猝死症狀，送醫急救最後仍不治。」