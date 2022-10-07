桃園1名李姓男補習班主任，自2015年起以內衣模特兒工作為誘因，誘騙小芳（化名）等5位少女自拍私密照，只要少女反悔不接工作，李男就稱毀約需賠錢，以此方法威脅她陸續私傳密照與影片，其中小芳被迫拍下570張裸照，5年總計近800張照片，甚至被迫打工還了11萬並遭性侵，一審法官重判25年，二審更加重改判27年，仍可上訴。

判決書指出，李姓男子為桃園一間補習班主任，自2015年起，便在網路上以招募內衣模特兒的工作機會，四處詐騙未成年少女；當時就讀國一的小芳傻傻相信工作機會，便自拍下穿著內衣的照片，小芳傳送照片後，反悔拒絕工作，但李男便稱反悔要賠錢，揚言散佈照片，要求小芳陸續再傳裸照與私密影片，甚至在小芳滿16歲後令其打工還錢。

檢警調查，小芳受害長達5年，在2015年至2020年間依照李男的要求，自拍下包括全裸、露奶、生殖器、生殖器、使用肛塞與牙刷插入生殖器等，共計600張不雅照，另還給李男打工費約11萬，遭李男強迫發生性關係等。且，小芳有寫日記的習慣，5年的期間都透過寫日記抒發，曾在日記寫下「每月最不想面對的日子就要來了，這本日記記載著我最不想面對的事」，後經小芳的男友發現日記內容，並陪同她報警，全案才曝光，並發現至少5位少女受害。

桃園地院審理時，李男辯稱少女爽約工作害他賠錢，他催討債務後讓小芳不滿，才誣陷他，但法官不採信李男的說詞，認為李男在庭上聽到小芳崩潰憶案情時，仍執意歪曲事實，認定其毫無歉意，依妨害性自主、兒少性交易等罪，應執行25年徒刑。李男不服上訴，高院認為惡性重大加重改判27年，仍可上訴

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