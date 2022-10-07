環南市場自治會長林勝東日前回憶「萬華破口說」，林痛斥「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中昨表示「有痛跟我講」對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊怒批，萬華人的痛當時已經大聲地說，裝睡的人叫不醒，痛批陳時中要參選才假裝要聽。

黃珊珊上午走訪西寧市場受訪表示，萬華人的痛當時就已經大聲地說、敲鑼打鼓地說、甚至拍桌、翻桌子地說，但是陳時中從來沒有聽見過，裝睡的人叫不醒，直到要參選才說「有痛跟他說」，只是為了要參選才假裝要聽大家講話，可是當萬華人發出各種聲音的時候，陳時中聽到沒有？萬華人沒有忘記。

而陳時中昨日受訪改口稱，不是「抗中保台」而是「抗共保台」，讓黃珊珊不耐表示，不想每天玩文字遊戲，維持台灣的主流價值，就是帶給台灣人民更好的生活，每天搞意識形態，只想要切割、撕裂這個社會是沒必要的，黃珊珊也酸，陳時中的人設變來變去也不是一、兩天，說詞反覆也不是新聞，所以聽聽就好，他講的內容大家不用太在意。

另至於民進黨台北市議員梁文傑分析，黃珊珊會受台北市長柯文哲的民眾仇恨值牽制，導致支持度會有頂點。對此黃珊珊回應，選舉還是選候選人本身，讓台北市民選擇一個適任的台北市長，個人評論都尊重，但不需要去討論跟候選人無關的事情。