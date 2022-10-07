周四公布的歐洲央行(ECB)在9月7日至8日的會議記錄顯示，ECB官員們似乎越來越擔心高通膨變得更加根深蒂固，使得即使出現成長放緩的代價，但激進貨幣政策仍是更加有必要。

ECB在九月的會議上決定升息75基點(3碼)，為連兩次升息75基點。ECB也釋放出更多訊息，此外快速的通膨擴散，從能源領域影響到其它地方，從服務業到耐久財等各領域。

在九月的會議上，儘管一些官員支持小幅加息(50基點)，但是大多數的官員支持更大幅的升息；最終所有25位決策官員都決定支持大幅加息。

有官員發言指出，「通膨已開始自我強化，以至於即使(通膨)預期的增加有顯著的放緩，但不足以讓通膨回到目標水準」。「通膨率太高了，可能會在很長一段時間內維持在(ECB)目標水準之上」。

決策官員得出結論，稱衰退的可能正在增加，但風險仍在於通膨的高於預期。

「預期中的經濟走緩，將不足以大幅壓低通膨，通膨本身也不會降到目標水準」。

在ECB九月的會議過後，歐元區公布九月通膨率加速到10%，部分歐盟成員國在過去70年從未遇過這樣的水準。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)說，ECB將繼續加息，直到利率觸及到中性水準。該中性水準意指，既不刺激也不抑制經濟成長。

目前由於能源成本的上升，正在抑制消費，並阻礙企業投資。但ECB官員稱，即便出現衰退，仍不足以壓制物價，因此無論發生什麼情況，都必須繼續加息。