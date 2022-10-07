友達(2409)推動雙軸轉型也同時拓展藝術生態圈，與第一銀行合作，透過友達FindARTs藝術空間服務方案，於第一銀行富貴豐盈高資產理財旗艦中心建置數位藝術迎賓空間，展示台灣百年藝術史第一代前輩藝術家陳澄波與攝影名導齊柏林的大師級系列作品，以博物館級擬真藝屏搭配雲端典藏系統平台，將金融體驗結合藝文感受，打造銀行界的專業美術館。

友達打造獲多家國際級博物館機構認可的擬真藝屏(High Fidelity ART Display)，可使螢幕表面呈現如真實畫布的質感，以數位方式呈現出原作中更極致真實的細節獨步全球。結合專業圖像雲端平台與DRM(Digital Rights Management)國際數位版權加密系統，可針對畫作進行自動推播排程管理，亦保障圖資安全並提升藝術資產管理效率；搭配同步呈現畫作資訊之系統，利於觀賞者深度賞析。友達FindARTs藝術空間服務方案，展現優異的整合力，使任何場域皆可營造媲美專業美術館的視覺體驗。

友達技術長廖唯倫指出，相較於傳統以真跡展示藝術品，友達提供的FindARTs藝術空間服務方案，可大幅精簡藝術品保存、運送、架設更換、畫作維護等繁複作業與管理成本，提供多元場域推動藝文展演形式的解決方案。

友達指出，A.R.T.(Advanced Reflectionless Technology)先進抗反光技術持續拓展多元應用，並做為多場國際級藝術公開展覽的示範場域，推升藝術鑑賞新浪潮。透過FindARTs藝術空間服務方案，可滿足企業總部、飯店、頂級住宅大廳等不同場域需求，提供從藝文空間規畫、藝屏租賃、數位內容授權、展品安裝等服務；或協助已擁有畫作真跡的客戶進行專業數位取像、校色、畫框選用訂製、企業藝屏禮品開發等全流程方案，未來將持續拓展技術與商業合作內容。