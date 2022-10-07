消息面：

1.路透報導消息人士透露，在擴大對中國晶片廠的技術取得限制上，拜登政府有意給予在中國設有晶片廠的南韓三星電子和SK海力士豁免權。美國商務部預計將在本周就出口中國的技術發布新限制，可能駁回美國供應商向長江存儲和長鑫存儲等中國企業出貨生產設備的申請，如果他們正在製造先進的DRAM或快閃記憶體晶片。但消息人士表示，美國設備廠要出貨給在中國生產先進記憶體晶片的外國企業所提出的許可申請，將以個案進行審查，這表示美國政府可能同意這些非中國晶片廠獲得先進設備。白宮和美國商務部拒絕對此消息發表評論。

2.美國勞工部公布，上周（截至10月1日）初次請領失業給付人數周增2.9萬人，為21.9萬人，超出市場預期的20.4萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.65萬人，周增250人。截至9月24日止當周，續領失業金人數周增1.5萬人，為136.1萬人，亦超出市場預期的135萬人。

3.Challenger, Gray & Christmas公布美國9月企業宣布之裁員人數為29,989人，較去年同期大增67.6%，為第4個月增加。今年1～9月美國企業宣布之裁員人數累計達到20萬9,495人，較去年同期減少21%。

4.IBM宣布未來10年將投資200億美元，在紐約建造晶片廠和高科技研發中心。美國總統拜登對此表示，華府資助半導體產業的計畫已經發揮成效。

5.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，通膨數據令人失望，根據上個月公布的預測中值，央行決策官員預期到年底前的接下來兩次會議將升息125個基點。他並表示，到2023年春季，央行的政策利率可能升至介於4.5%～4.75%。在聯準會連續三度升息75個基點後，目前聯邦基金利率介於3%～3.25%。

6.聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，通膨尚未達到目標，聯準會沒有理由放緩緊縮步伐，在抑制通膨取得有意義且持久的成果之前，他支持繼續升息。

7.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，在抑制通膨方面，聯準會距離完成任務還有一大段路，直到有證據證明通膨到頂之前，他不會支持暫停升息步伐。

8.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率平均值下滑6.66%，為是6周來首度回落；前一周為6.7%，創下2007年以來新高。

9.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，IMF將在下周發布《世界經濟展望》，由於經濟衰退和金融動盪的風險升高，屆時將下修對明年全球成長2.9%的預測。IMF將維持今年全球成長3.2%的預測不變。

10.美國法院撤消社群媒體推特（Twitter）與全球首富馬斯克訴訟案原定的庭審日期，以便雙方在10月28日以前完成馬斯克以440億美元原價收購推特的交易。德拉瓦州衡平法院主審法官Kathaleen McCormick表示，如果兩造未能在這個期限前完成交易，她將訂出在11月開庭審理本案的時間。

11.美國前財長桑默斯（Larry Summers）表示，聯準會必須將其基準利率調升至5%以上才可能壓住通膨，而這可能導致美國經濟在明年陷入衰退，失業率恐將飆升至6%。美國8月失業率為3.7%。

12.美元指數連漲第二天，周四尾盤大漲1%，報112.22。美國10年期指標公債殖利率上漲6.3個基點，報3.812%，盤中一度最高漲8.7個基點，觸及3.846%。對貨幣政策變化更為敏感的2年期債息漲破4.2%。投資人預期周五公布的美國非農就業報告仍將保持強勁，聯準會不太可能放緩大幅升息的步伐。歐元下挫0.9%，報0.9794美元。英鎊大跌1.5%，報1.1151美元。美元兌日圓漲0.3%，報145.05日圓。

13.周四布蘭特期油上漲1.1%，收在每桶94.42美元美國期油漲0.8%，收在每桶88.45美元。合稱OPEC+的石油輸出國組織及包括俄羅斯在內的其他主要產油國決定自11月起每日大幅減產200萬桶原油，帶動油價連漲第4天，並維持在3周高點附近。Rystad Energy資深副總裁Jorge Leon將布蘭特期油今年底的價格預測從每桶89美元上修至100美元。Again Capital合夥人John Kilduff則表示，減產效果仍存在不確定性，紐約油價可能維持在每桶90美元以下。回應OPEC+的減產決定，美國總統拜登指示能源部於11月額外釋出1,000萬桶戰略儲油。