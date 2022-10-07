在這一年，不管是事業上或者財運上有些人過得很辛苦不順遂，有些人經過一番努力後闖出一些成績，但是只要相信付出就一定會有回報，那怕只是一點都是很好的經驗。雙十節即將到來接下來會有一些好運降臨，小孟老師《臉書》粉專運勢專欄指出生肖猴、生肖蛇、生肖雞、生肖豬，下半年運勢會開始好轉，事業上會出現一些貴人，投資會有一些不錯的表現。

▍生肖猴

今年上半年你在面對客戶時，容易遇到奧客或狀況很多，需花費比過往更多的時間應對，你付出許多努力卻沒有相等的回報，但是在下半年起你的運勢會開始好轉，在事業上會出現許多貴人幫助你，業績表現有望節節高升，很有機會把上半年不足的表現補上，甚至有機會讓你升官。

▍生肖蛇

下半年記得收集好統一發票，因為你在年終很有「中獎運」，雖然中的是一些小獎，但也可以幫你分擔日常開銷。若有朋友主動找你投資或合作生意，只要你能好好把握住，就能夠事業成功並幫你增加財富。不過需要注意，不要因為便宜，而被不肖賣家欺騙，購買到山寨假貨或是有瑕疵的商品，這樣得不償失。

▍生肖雞

下半年你在面對新的事物，可以很快就學會並牢記在腦海中，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因此把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底不放棄，未來將會受到主管賞識，到時候就會主動幫你加薪或升職。

▍生肖豬

下半年你的賭運將會大旺，例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到大獎。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行，時時刻刻讓你笑的合不攏嘴。但是賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。