前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，一審認定前立委蔡正元利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，依業務侵占罪判刑3年6月，另《商業會計法》判刑6月，可易科罰金，因境管8個月期限將屆，台灣高等法院7日訊問蔡，他說已70歲，預期壽命只剩8年，希望法官別再境管。合議庭將評議後裁定。

蔡正元說依國人男性平均壽命來看，他能預期的壽命只剩下8年，且他女兒年紀還小，他不可能拋下女兒逃亡，希望法官體察實際狀況、解除限令；但檢方主張，蔡否認犯罪且有逃亡高度可能，有繼續限制出境出海必要。

三中案緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，外界質疑交易案疑涉賤賣，台北地檢署偵結起訴。

一審台北地方法院判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，只有蔡正元遭判有罪，上訴後，日前蔡出庭應訊時說，自己感到很無辜，被指侵占的錢，是他個人與中影前副董事長莊婉均間債權延伸；他並沒有侵占阿波羅公司資產，也沒有掏空或背信等問題。