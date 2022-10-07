2022年2月2日凌晨，23歲謝姓男子與友人在新興區某酒店消費後，因懷疑酒店蓄意「灌水」，抬高消費金額，憤而找來友人持球棒、西瓜刀毀損酒店一樓門前的泊車櫃檯和招牌等物品。高雄地方法院審理後，依聚眾首謀及下手實施強暴罪，判謝男有期徒刑6月。

謝男與王男2022年2月1日至酒店飲酒消費，結帳時發現酒店疑似「灌水」消費金額，心生不滿，2人離開酒店後用手機「撂人」，於2日凌晨夥同友人返回酒店，持球棒砸酒店門前的泊車櫃檯、招牌等物品；事發當下遭到高雄市新興分局員警撞見，巡邏員警見狀，當場壓制王男，謝男和其餘共犯駕車逃逸。員警當場在王男車上及身上查扣球棒3支、西瓜刀1支、辣椒水1瓶。

高雄地院審理時，為聚眾首謀的謝男坦承不諱，因謝男同時犯下妨害秩序罪與攜帶兇器在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪、毀損他人物品罪，故以想像競合犯從最重的量刑裁罰，以攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀及下手實施強暴罪，判謝男有期徒刑6月。

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