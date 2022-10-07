今年48歲的金鐘視帝李李仁，擁有著出色的演技和多變的戲路，從《華燈初上》中的強暴犯「彪哥」，到《迷失安狄》中的變性人「安狄」，全都駕輕就熟，和知名主持人陶晶瑩間的17年甜蜜婚姻更是讓人津津樂道，但旁人不知道的是其實他也有段不為人知的過去，他在出道之前曾當過計程車司機，甚至還有過一段載到凶狠乘客的驚險路程，至今回想起來仍讓他餘悸猶存。

李李仁和陶晶瑩已結婚17年。（圖／中時資料照）

根據《自由時報》報導，李李仁在出道前他為了生計曾去當運將賺錢，其中最讓他印象深刻的是某次載到3個看上去就不好惹的男乘客，當下就覺得不太對勁，果不其然他們挾持李李仁上山勒索要錢，嚇得他趕緊表示誠意，「想要車或錢都可以，只要讓他走就好」，後來李李仁將他們在到山上一間廢棄工廠後，錢也不敢收便趕緊開車逃跑了，幸好最後什麼事都沒發生。

多年後，李李仁又在戲劇《如果愛，重來》中飾演擁有穿越時空能力的計程車司機，當年的回憶又再度湧上心頭，忍不住思考「若是真實人生中也有穿越時空能力的話，是否會有什麼想改變的呢？」，更藉機告白愛妻陶晶瑩，表示如果能重來，他還是會和她共結連理，甚至想更早將她娶回家。

李李仁假日常帶著老婆和小孩出門遊玩。（圖／陶晶瑩臉書）

李李仁對老婆的愛可說是眾人有目共睹，陶晶瑩最近在創作新的18禁小說作品，他立刻大讚「老婆文筆真好」，態度超捧場，還希望在未來這部小說可以影視化，由他來當製作人翻拍成電視劇，至於男主角人選，李李仁笑道，「我老婆曾說她當導演的話，我一定是第一男主角，但我不知道現在還是不是」，逗趣的對話不難看出夫妻倆平日的互動肯定十分好玩，也許這就是他們能甜蜜10幾年的訣竅之一。

計程車歷險記真的是很驚險，幸好最後李李仁安然無恙，也希望他們夫妻檔可以就這樣一直幸福下去，為大家樹立一個模範榜樣。