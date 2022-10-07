國民黨高市議員陳美雅7日赴議會總質詢時指出，高雄捷運42列車中僅有2列安裝監視器，民眾搭乘捷運恐有安全疑慮，高市府捷運局長吳義隆說明，受疫情影響，高捷公司營業虧損，所以無法多加裝監視器，高雄市長陳其邁表示，因為經費不足無法保障民眾安全的理由確實牽強，允諾會與高捷公司協調，在所有車廂都裝監視器。

陳美雅指出，市府鼓勵民眾搭乘捷運、輕軌，大家也都支持市府推動綠色大眾運輸工具，但高雄捷運42列車中，竟然只有2列安裝監視器。今年7月就發生1名15歲未成年少女因不慎碰觸到陌生男子的手機，該男就強行將少女帶出捷運車廂，事後也因沒有監視器，無法還原事情真相。

吳義隆解釋，高捷公司正在檢討，有裝監視器的2列車屬於測試階段，但只裝2列車主要是經費因素，先前受到疫情影響，高捷公司營業虧損，所以無法在其他列車加裝監視器。

陳美雅質疑，若大眾運輸系統沒辦法提供高雄市民安全、安心的搭乘環境，就無法保障搭乘人的安全，建議市府可以把辦活動的錢分配一些來給捷運加裝監視器，提供市民更安心的乘車環境，避免未來發生性騷擾或其他事件後，卻沒有監視器可以還原事實真相。

陳其邁認為，因為經費不足，而讓民眾有安全疑慮，理由確實牽強，即便在法規上並沒有強制要求捷運上必須裝監視器，但市府後續會跟高捷公司協調，希望所有車廂都加裝監視器，這樣比較安全，也對乘客比較有保障 。

高捷公司說明，電聯車設計均符合相關設計規範，截至目前法令也無強制規定需全面加裝監視器，但新延伸線的新購列車，據悉均已將車內監視器納入設計，目前紅橘線的42列車，已有2列車執行監視器安裝試作。

高捷公司指出，監視器僅能作為事後查證用，且民眾也有不希望在車內加裝監視器的輿論，以維護民眾隱私。民眾在車廂內若遇到緊急狀況，可用車上緊急對講機通知司機員協助處理。監視器是否全面安裝，市府主管機關均與捷運公司保持討論。