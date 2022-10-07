新北市客家局將在11月5日辦理「作客三鶯趣－禾樂嘉年華」活動，規畫闖關、表演、市集、抽獎等內容，Rody跳跳馬將擔任大型展示裝置主角，民眾只要在活動期間前往三鶯特色館舍、旅遊景點，完成集章任務，就可兌換陶瓷紀念品，現場也可體驗瓶裝福菜、品嘗客家美食福菜肉片湯，200元參與醬缸藝術還可抽iPhone13。（新北市客家局提供）

新北市客家局配合三鶯文創整合計畫，11月5日將在新北市客家文化園區辦理「作客三鶯趣－禾樂嘉年華」活動，規畫闖關、表演、市集、抽獎等內容，Rody跳跳馬將擔任大型展示裝置主角，結合客家元素登場，民眾只要在活動期間前往三鶯特色館舍、旅遊景點，完成集章任務，就可兌換陶瓷紀念品，現場也可體驗瓶裝福菜、品嘗客家美食福菜肉片湯，200元參與醬缸藝術還可抽iPhone13。

客家局指出，市府已陸續推出三峽好茶、染織產業、鶯歌陶瓷工藝及客家文化等，推展三鶯文創，為了推廣鶯歌陶瓷工藝品，民眾只要在10月22日至11月5日期間，在三峽歷史文物館、藍染公園、清水祖師廟、鶯歌陶瓷博物館及新北市客家文化園區等地完成拍照挑戰，就可獲得陶瓷晴天娃娃風鈴或造型陶瓷胸針等工藝品，數量有限，前100名還能獲得活動折價券。

另外，11月5日主場活動也規畫好客市集，將展售三鶯在地、客家、原民特色的攤商及提供輕食、飲品的胖卡車。客家局表示，民眾在市集消費可獲得現場闖關資格，闖關成功可獲得紀念陶笛，消費滿200元可獲摸獎券，有機會抽iPhone13、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、掃地機器人、空氣清淨機等好禮。

主場舞台區也佈置繽紛氣球、三角旗及小帳棚，主角Rody跳跳馬也會以大型展示氣球結合客家元素的造型登場，周邊更有許多Rody跳跳馬充氣玩具，提供親子玩樂拍照，新北市美術館ARTGOGO藝術行動巴士也會進駐客家園區的禾埕廣場，融入美術館藝術教育，展示遊戲式的互動體驗裝置，並與李梅樹紀念館合作，用戶外美術館的形式，展現近代畫家筆下的風土民情。

客家局說，這次活動開放體驗項目有茶席、野餐、槌染手作、醬缸藝術，採網路預約報名，現場的闖關、市集、表演、抽獎等活動都是自由參加，若想知道更多活動詳情，客家局臉書粉專(https：／／reurl.cc／RX898D)將在10月10日發布相關消息，並開放報名。