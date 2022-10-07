鴻海(2317)宣布通過ISO 37001反賄賂管理系統認證，並於6日完成授證儀式，由英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書。鴻海表示，此次取得認證為集團推行公司治理路徑之一，藉此落實ESG六大策略－公司治理模塊「海納治理－誠信經營廉潔文化」。

鴻海去年12月導入反賄賂管理系統，歷經為期3個月運行正式取得認證。今年5月鴻海分別針對董事會職能與結構、供應鏈管理、資安管理、貪腐賄賂與稅務資訊揭露等面向，對外公布14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑。

鴻海稽核長趙曉慧表示，集團導入ISO 37001反賄賂管理系統，透過PDCA流程有效管理風險，優化管理制度預防貪腐賄賂事件發生，強化員工對集團誠信廉潔文化認同感，並提升公司治理及永續經營發展。

趙曉慧指出，鴻海以深入全球各廠區的廣度，打造EPS＋ESG的雙E永續經營方程式，藉由強化公司治理、經營透明，創造永續價值。日前公布14項公司治理長期目標，希望透過明確的量化指標，凝聚員工推動共識，實踐深化夥伴關係，並構建良善治理的決心。

鴻海以往即對企業行為準則（Code of Conduct）明確宣示誠信經營標準，要求所有商業交往都應秉承最高誠信標準，並對貪腐賄賂議題採取零容忍政策，禁止任何及所有形式的賄賂、腐敗、敲詐勒索和貪污。若發現有上述任何情形，集團將立即終止服務並採取法律行動。

鴻海近年透過導入數位系統持續改善內控作業流程，如對採購及付款循環偵測逾42項流程弱點，並跨部門合作向違規供應商執行相應罰款。銷售及收款循環則透過大數據分析出售異常情形，並於現場稽核蒐集犯罪證據，再由法務單位向違規回收商提出訴訟並求償。

鴻海布局全球逾24個國家地區、據點超過137處，季度高峰時期總員工人數超過120萬人。為確保營運風險獲得有效控制，透過導入系統性管理機制，進一步提高集團營運韌性。未來將持續掌握國際ESG潮流，攜手價值鏈夥伴持續投入淨零環境、社會參與、公司治理。