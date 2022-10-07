由於預期聯準會第四季將持續祭出強硬的升息動作，減少需求以便快速的抑制通膨，市場波動隨之升溫。惟9月市場消化鷹派預期之後，假設第四季經濟指標處在降溫但不失掌控的情況下，預期美債殖利率再上彈的幅度將可控且有限!

觀察9月市場反應8月通膨數據下降幅度低於預期、以及FOMC宣布升息的兩日，股市單日皆修正4%以上。然而科技債優異的財務體質充分反映在利空來襲時相對股市的抗跌表現，不僅如此，科技非投資等級債的表現更優於全球非投資等級債、投資等級債與公債，可見其基本面優勢！

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，經過2020年全球新冠疫情爆發後的歷練，企業管理資產負債表與流動性更趨保守，使得槓桿比率、顯示償債能力的利息保障倍數、現金比率等皆反映出健全的財務體質，企業財務體質甚至來到過去15年來的最佳狀態，全球非投資等級債券的利息保障倍數也來到3.92倍的新高。

相較過往升息與經濟衰退時期，更能夠抵禦市場壓力，因此JPMorgan統計截至8月，整體非投資等級債券違約率僅1.09%、遠低於1990年以來長期均值的3.6%，當中科技非投資等級債券自2021年迄今更繳出0違約的好成績，甚至沒有即將違約的不良債券。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，科技創新已延伸到傳統產業升級議題上，而這些幫助各行各業升級的創新科技公司往往具備趨勢財，其財務狀態想當然就會比多數受到景氣循環影響的公司還要來得更穩健。尤其新冠疫情改變了全人類的生活模式，線上科技運用已不可逆；換言之，疫情反倒成為加速科技創新企業營收獲利基本面的正面因子。藉由掌握前景優異的明日之星企業，追求企業長期評等獲得調升的收益機會，將是投資人追求收益、投資未來的好選擇。