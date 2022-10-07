台灣邁向全面解封，美系外資最新報告雖然看好富邦媒(8454)可望從台灣電子商務滲透率不斷提升中受益，但認為富邦媒營業淨利年增率已經見頂，短期將面臨高基期壓力，給予富邦媒「中立」評等，富邦媒今天盤中股價在平盤附近震盪。

全球逐漸擺脫新冠肺炎疫情干擾，台灣也逐步邁向全面解封，在疫情期間火熱的電商營運開始面臨成長趨緩，美系外資最新報告指出，解封及高基期影響富邦媒今年第3季7月及8月的年增率放緩至12%，儘管通膨打擊消費情緒，但雙11購物節可望有支撐，且比較基期已經正常化，預期今年第4季年增率可望改善；儘管長期結構性電子商務滲透率提高仍然有效，但因消費從電子商務轉向實體零售，我們預期富邦媒2022年收入增長將放緩至19%，為2018年以來的最低水平。

美系外資表示，我們相信富邦媒可望受益於台灣電子商務滲透率不斷提升，且規模效應帶來更強的採購能力，但我們認為營業淨利年增率已經見頂，短期內將面臨來自高基期及大環境惡化情緒帶來的壓力，給予富邦媒「中立」評等，目標價680元。