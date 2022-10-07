IC載板廠景碩(3189)公布2022年9月自結合併營收39.12億元，月增1.13％、年增達16.73％，改寫歷史新高。使第三季合併營收115.44億元，季增0.79％、年增達18.19％，連6季改寫新高。累計前三季合併營收330.12億元、年增達28.36％，續創同期新高。

受市場需求雜音不斷影響，景碩股價今年以來一路震盪走跌，9月底下探87元，創去年5月中以來逾16月低點，較年初高點240.5元大跌近64％。近日明顯止跌回穩，今（7）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚，上漲2.49％至103元，表現強於大盤。

景碩受惠ABF載板新產能開出，新品啟動拉貨帶動BT載板出貨增加，配合隱形眼鏡子公司晶碩營收成長挹注，帶動9月營收改寫新高，第三季連6季創高達陣，表現符合市場預期，惟季營收成長幅度則略低於市場預期

展望後市，儘管近期市場需求雜音不斷，但景碩先前表示，ABF載板需求維持強勁、並未出現供過於求狀況，對ABF載板需求後市維持正向看法，下半年營運逐季成長看法不變。公司仍按計畫逐步擴增ABF載板產能，BT載板需求則維持保守看待，暫無擴產計畫。

不過，近期看守ABF載板後市的外資勢力明顯抬頭。亞系外資認為，由於主力客戶砍單、明年訂單能見度低，ABF載板更差狀況尚未到來，預期ABF載板產能供需至明年底，將由原先預期的短缺1％轉為過剩5％，競爭加劇恐使營收及毛利率面臨下滑風險。

亞系外資認為，景碩第三季營運將維持韌性，毛利率可望續揚突破38％，但半導體產業庫存調整將影響需求及稼動率，隨著輝達（Nvidia）及超微（AMD）等主要客戶開始削減訂單，使景碩第四季及明年營運面臨更多風險，營運展望及股價均欠缺催化劑激勵。

亞系外資預期景碩為提高稼動率，需自同業爭取層數較少的低階ABF載板訂單，將影響整體產品組合及平均售價（ASP），將明年平均售價下滑幅度自8％調增至12％，將明後2年獲利預期分別調降14％及10％。

亞系外資表示，調降景碩獲利成長預期主要為反映BT和ABF載板稼動率下滑，以及不利的產品組合和競爭加劇導致ABF載板平均售價下降，維持「持有」評等、目標價自145元降至100元。