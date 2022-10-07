前總統馬英九昨呼籲，蔡政府不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作國慶名稱，遭行政院長蘇貞昌揶揄「對台灣沒感情還要批評別人」。國民黨主席朱立倫今受訪聲援馬，表示10月10日國慶日的正式名稱就是中華民國國慶。

朱立倫說，10月10日國慶日是中華民國國慶日，也是所有台灣人最重要慶賀慶祝的慶典，正式名稱是中華民國國慶，是台灣人一起非常驕傲的國慶日。