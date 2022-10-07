友達致力推動雙軸轉型，開創先進顯示技術於多元場域應用之可能性，並積極拓展藝術生態圈，宣布與第一銀行合作，透過友達FindARTs藝術空間服務方案，於第一銀行富貴豐盈高資產理財旗艦中心建置數位藝術迎賓空間，展示臺灣百年藝術史第一代前輩藝術家陳澄波與攝影名導齊柏林的大師級系列作品，以博物館級擬真藝屏搭配雲端典藏系統平台。

友達打造獲多家國際級博物館機構認可的擬真藝屏，可使螢幕表面呈現如真實畫布的質感，以數位方式呈現出原作中更極致真實的細節獨步全球。結合專業圖像雲端平台與DRM（Digital Rights Management）國際數位版權加密系統，可針對畫作進行自動推播排程管理，亦保障圖資安全並提升藝術資產管理效率。搭配同步呈現畫作資訊之系統，利於觀賞者深度賞析。

友達技術長廖唯倫指出，相較於傳統以真跡展示藝術品，友達提供的FindARTs藝術空間服務方案，可大幅精簡藝術品保存、運送、架設更換、畫作維護等繁複作業與管理成本，提供多元場域推動藝文展演形式的解決方案。很榮幸友達整合藝術生態圈的場域服務方案，能獲得追求精緻服務品質的第一銀行肯定，未來將持續鏈結產業生態圈夥伴，共同翻新科技結合藝術的新視界。

第一銀行副總經理施瑪莉表示，第一銀行長期關注藝文教育，而位於台北的高資產理財旗艦中心，是專為頂級客戶提供尊榮禮遇的場所，借助友達FindARTs藝術空間方案的加持，可望提升服務品質與顧客體驗，使貴賓入場即感受到無與倫比的高質感藝文氣息，增進銀行與貴賓間的互動交流，進而享受銀行的高品質細緻服務。

友達A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，持續拓展多元應用，並做為多場國際級藝術公開展覽的示範場域，推升藝術鑑賞新浪潮。透過FindARTs藝術空間服務方案，可滿足企業總部、飯店、頂級住宅大廳等不同場域需求，提供從藝文空間規畫、藝屏租賃、數位內容授權、展品安裝等服務。或協助已擁有畫作真跡的客戶進行專業數位取像、校色、畫框選用訂製、企業藝屏禮品開發等全流程方案，未來將持續拓展技術與商業合作內容，開創更多元場域的服務體驗。