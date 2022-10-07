新竹市前市長林智堅因論文抄襲碩士學位遭「雙殺」後，新竹市選情格外引發關注。媒體最新預測當選率顯示，民眾黨高虹安以36.1％領先，民進黨沈慧虹則以32.5％超越國民黨林耕仁的31.4％；沈短短5天內便逆轉頹勢，從墊底爬升為第二名。此消息引熱議，不少網友直呼「綠粉不演了」，認為這代表他們並不在乎議題與是非，最終仍走回藍綠對決老路。

根據「2022選戰溫度計」6日發布之新竹市長最新預測當選率，民眾黨高虹安以36.1％持續領先，民進黨沈慧虹以32.5％超越國民黨林耕仁的31.4％，暫居第二名。

此結果顯示，「求官說」反而使得沈慧虹民調上升，相較於10月1日的預測當選率，當時林耕仁以32.0％領先沈的31.7％，如今選情出現了變化，沈短短5天即逆轉劣勢躍居第二。

這份數據掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「綠粉不演了！他們擺明了就是『無論如何我就挺綠』」、「綠粉不演了，紛紛歸隊」、「綠粉果然死忠，反正最後還是認黨徽」、「新竹市長之戰最後還是走回藍綠對決老路」、「我不認為沈慧虹會低調哪去，因為綠營很鐵」。