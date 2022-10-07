教育部長部長潘文忠5日表示，前新竹市長林智堅已對中華大學論文案提出訴願。對此，前立委林濁水暗酸蔡英文現在有沒有再給他鼓勵？並吐「唉」一字。

林智堅因論文涉抄襲案退出桃園市長選舉，且接連被台大、中華大學學倫會認定抄襲，碩士學位遭雙殺。然而，當時總統蔡英文在臉書發文仍力挺林智堅，並表示戰場將一分為二，「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。蔡說雖然桃園隊陣形調整，但戰士的腳步不會停，一定能夠在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進。她再度強調，支持林智堅捍衛清白的立場不變，「我們都為智堅這1個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到不捨」。

退選後表示將透過另一個戰場捍衛清白的林智堅，除已向教育部提出台大國發所碩論相關訴願，潘文忠5日證實，林智堅也提出中華大學碩論訴願，教育部將依循訴願會相關程序規範進行審議。

對此，林濁水6日在臉書諷刺表示，拚清白是依總統意旨的，現在有沒有再給他鼓勵？「唉」。