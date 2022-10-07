「乃哥」徐乃麟和空姐老婆汪家璉結婚33年，育有2子1女，大兒子徐新洋兩年前正式出道，曾參加《全明星運動會》，今年520，徐新洋宣布向俄籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功。最近徐新洋透露和爸爸一起出門，遇到路人求合影，徐乃麟開心答應，沒想到路人下句話讓他臉僵了。

徐新洋昨分享和老爸徐乃麟到餐館吃飯，有對母子走過來禮貌詢問可否合影？乃哥大方說：「好啊」，豈料路人下句澄清說：「是想跟新洋」，可見乃哥臉色一變，尷尬地讓開，讓徐新洋自嘲難得勝出一回，「洋1、乃1000+」，其他人則笑回：「沒叫乃哥幫拍嗎」、「長江後浪推前浪」、「乃哥的臉也太好笑了」、「新洋太有親和力啦」。

徐新洋自曝趣事。（圖／翻攝自kungfupoker IG）

而徐新洋和俄籍女友宋蕊安交往7年多，常傳出好事近，今年520他曬出自己拿玫瑰花的照片，寫下「because of you I started believing in fate（因為妳，我開始相信命運）」，宣告求婚成功，徐乃麟透過公司回應開心兒子找到好伴侶，婚禮應該最快是明年舉行，他也提醒兒子婚姻是一門很深的功課，要靠雙方的智慧才能長久經營，希望兒子與媳婦能夠一輩子幸福。

又問徐新洋是否雙喜臨門？徐乃麟說徐家很傳統應該是不會，包括自己跟女兒都不是奉子成婚，但隨後又補了句：「徐新洋會不會我不知道。」今年4月徐乃麟一度爆出確診新冠肺炎，痊癒復工後表示目前狀況良好，嚴重時只有喉嚨痛跟流鼻水，4天後就好了，但因為跟太太一起染疫，居隔期間大眼瞪小眼，「感情越來越不好」，幸好徐乃麟重回工作崗位後，夫妻才變得比較有話聊。