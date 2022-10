「乃哥」徐乃麟和空姐老婆汪家璉結婚33年,育有2子1女,大兒子徐新洋兩年前正式出道,曾參加《全明星運動會》,今年520,徐新洋宣布向俄籍女友宋蕊安(Soa)求婚成功。最近徐新洋透露和爸爸一起出門,遇到路人求合影,徐乃麟開心答應,沒想到路人下句話讓他臉僵了。

徐新洋昨分享和老爸徐乃麟到餐館吃飯,有對母子走過來禮貌詢問可否合影?乃哥大方說:「好啊」,豈料路人下句澄清說:「是想跟新洋」,可見乃哥臉色一變,尷尬地讓開,讓徐新洋自嘲難得勝出一回,「洋1、乃1000+」,其他人則笑回:「沒叫乃哥幫拍嗎」、「長江後浪推前浪」、「乃哥的臉也太好笑了」、「新洋太有親和力啦」。

徐新洋自曝趣事。(圖/翻攝自kungfupoker IG)

而徐新洋和俄籍女友宋蕊安交往7年多,常傳出好事近,今年520他曬出自己拿玫瑰花的照片,寫下「because of you I started believing in fate(因為妳,我開始相信命運)」,宣告求婚成功,徐乃麟透過公司回應開心兒子找到好伴侶,婚禮應該最快是明年舉行,他也提醒兒子婚姻是一門很深的功課,要靠雙方的智慧才能長久經營,希望兒子與媳婦能夠一輩子幸福。

又問徐新洋是否雙喜臨門?徐乃麟說徐家很傳統應該是不會,包括自己跟女兒都不是奉子成婚,但隨後又補了句:「徐新洋會不會我不知道。」今年4月徐乃麟一度爆出確診新冠肺炎,痊癒復工後表示目前狀況良好,嚴重時只有喉嚨痛跟流鼻水,4天後就好了,但因為跟太太一起染疫,居隔期間大眼瞪小眼,「感情越來越不好」,幸好徐乃麟重回工作崗位後,夫妻才變得比較有話聊。