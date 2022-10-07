距離年底九合一選舉只剩不到2個月，其中首都之戰可說是萬眾矚目焦點。網路媒體今(7日)公布針對20歲以上的台北市民進行「2022台北市長選情調查」結果，顯示國民黨參選人蔣萬安支持度39.6%，民進黨陳時中支持度27.0%，無黨籍黃珊珊支持度23.3%。其中，相較前次調查（9月），黃支持度無太大變化，蔣萬安支持度增加2.7%，陳時中支持度則由前次29.4%減少2.4%。

根據《ETtoday新聞雲》今公布最新民調，在看好度方面，45.9%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.7%台北市民看好陳時中當選，17.6%看好黃珊珊；至於候選人喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為40.6%、討厭度23.2%；對陳時中的喜好度為27.8%、討厭度50.2%；而對黃珊珊的喜好度為36.1%、討厭度則為17.4%；三人中，以蔣萬安最受台北市民喜愛。

另對於現任市長柯文哲的施政表現，有47.9%的市民感到滿意，但也有47.7%的市民感到不滿意。顯示台北市民對市長柯文哲的施政評價兩極。

《ETtoday民調雲》於10月4日至5日，針對20歲以上的台北市民進行「2022台北市長選情調查」，回收有效樣本數1,632份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.43%。