蘋果iPhone 14系列新機9月正式亮相，此次美國售價沒有調整，台灣官網價格受匯率影響全系列上漲2000元。根據日媒拆解報告，iPhone 14旗艦款的零件總價創歷史新高，大約比iPhone 13高出2成，主要是搭載的台積電A16晶片價格，是去年A15晶片的2.4倍以上，總觀台製零件佔整體比重則下滑。

日經新聞報導，在獲得智慧手機拆解調查公司Fomalhaut Techno Solutions協助下，拆解iPhone 14系列機種，推估Pro Max零件價格合計約501美元，比去年旗艦機種高出60美元以上。值得注意的是，自2018年蘋果推出旗艦Max機種以來，成本大約落在400至450美元之間，但這次成本增加60美元以上，零件成本跟零件總額都創下史上最高。

至於iPhone 14 Pro系列成本大幅增加，主要跟A16晶片有關，該款晶片價格110美元，是A15的2.4倍以上，加上採用全新4800萬畫素主相機感光元件，價格與過去相比高出5成。

iPhone 14 Pro Max最小容量美國售價維持在1099美元，與2018年同等款式相同，零件價格上漲沒有直接轉嫁，成為壓迫蘋果獲利的主因。

iPhone 14 Pro Max各國零件總額與iPhone 13 Pro Max相比，美國占比明顯提升，從22.6%→32.4%，其他亞洲國家則減少，包括南韓30.4%→24.8%，日本14.5%→10.9%，台灣8.4%→7.2%，中國4.5%→3.8%。