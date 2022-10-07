桃園市7日118名未滿3歲孩童打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗，立委萬美玲、多名市議員7日痛批，指桃園市衛生局公告稱6個月以上就可以接種，現場卻提供國光疫苗。要求桃園市長鄭文燦不要只顧選舉，應負起責任。

桃園市有118名未滿3歲孩童日前在桃園巨蛋舉辦的食安嘉年華接種流感疫苗，但事後被發現接種的國光疫苗只提供3歲以上接種。萬美玲及市議員詹江村、梁為超、徐玉樹、朱珍瑤痛批政府把關出問題，要求鄭文燦、衛生局負責。

詹江村說，這陣子鄭文燦忙於選舉，為選舉造勢。而食安嘉年華的傳單上稱6個月以上可以前往接種。但是當場接種的國光疫苗是3歲以上，若做海報、醫療人員不是一條龍就會出現這種疏失。詹呼籲，鄭文燦回歸政務，不應該把所有精神放在選舉。

梁為超則說，食安嘉年華中鄭文燦帶著民進黨桃園市長參選人鄭運鵬到場，明顯是市府幫忙造勢，當天接種超過1000人，其中118名未滿3歲幼童。質疑鄭文燦、衛生局為何把選舉造勢和重要的醫療行為擺在一起，若孩子後續有問題，該怎麼處理，要求鄭文燦、衛生局長王文彥負責任。

徐玉樹也批評，過去的市府團隊成員、側翼都已經進駐鄭運鵬競選總部，他們辦活動不會考慮安全性，只希望置入性行銷，根本置民眾安全不顧，罔顧市民健康，要求鄭文燦趕快回歸市政。

朱珍瑤則說，她有護理師執照還有1歲4個月小孩，想到爸媽熬夜請假顧小孩，怕有副作用就感到揪心。她說，站在醫療護理背景，不懂食安要跟嘉年華、疫苗扯在一起。朱珍瑤也批評，北景雲事情還沒結束，市府螺絲鬆的非常誇張，是不是民進黨認為一定當選。要求鄭文燦領市長薪水要有對得起薪水的態度，而不是拉著鄭運鵬跑選舉。

萬美玲痛批，打錯疫苗根本是匪夷所思、荒腔走板，她提到，疫情以來醫護相當辛苦，桃園市很多醫療院所不眠不休協助。市府不斷宣傳食安嘉年華，當天有莫德納、流感接種。按照市府公告，6個月以上可以到場接種流感疫苗。萬美玲說，鄭文燦拚選舉拚到忘了孩子健康。市府不應該讓醫護還要承擔這個風險。她又說，市府新聞稿輕描淡寫，沒有針對事件道歉，要求鄭文燦、王文彥道歉，保證不會再發生。未來118名小朋友，不僅是打電話問好不好，後續追蹤、幫忙市府要盡快說明。