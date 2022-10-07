民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早與社會住宅推動聯盟前往青埔青塘園生態公園，宣布6項居住正義政策，包括推動桃園囤房特別稅、社宅輪候制、社宅租金依所得計價等，痛批政府打炒房力道不足，別讓房市直直漲，成為年輕人不敢移居桃園的惡夢，此外也要讓年輕人真正有機會住到社宅，實現合理居住環境。

賴香伶表示，青塘公園附近房價來到6字頭，價格列居桃園榜首，一坪60多萬元，是非常多勞工一年薪水都不到的價錢，桃園高房價已攀升至六都漲幅最高前2名，據內政部住房指數，桃園增長2.44％，代表整年房價漲不停，顯見政府打炒房力道不足任其漲。

賴香伶質疑，市府與中央拿得出任何有效改進手段嗎？有要宣誓用盡所有方式讓房市回到買得起、住得起的居住正義嗎？她也喊話，要打炒房，不能讓桃園成為炒房新天地，更別讓炒房成為年輕人不敢移居桃園的惡夢。

賴香伶提出居住政策，除推動一站一社宅外，也要推行「桃園囤房特別稅」，市府有權對囤房開徵特別稅，目前桃園囤房稅為6戶以上才課3.6％，市府與議會要想辦法調整，她上任後將優先調整囤房稅，以稅率方式遏止炒房、擁房現象，盼讓3戶以上、手邊有餘屋的房東將房屋釋出，作為社宅包租代管，提升社宅總量。

接著要推動「社宅輪候制」，現年輕人登記社宅搶破頭，輪候制在各國已行之有年，透過此制度可逼地方、中央持續推動社宅興建或提升包租代管總量，才能達成有意義的社會公共工具，透過一定的成屋量，讓輪候的年輕人真正有機會住到社宅。

此外，賴香伶也提出都市更新利得應回饋社宅、社宅租金落實以所得計價、停止以財政手段變賣土地等政見，盼以各項政策下手，達成合理的居住環境。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱說，過去8年桃市府推動社宅有初步成果，但距離原本設定的2萬戶仍有距離，需新市長接力，住盟也推出5大訴求拜訪六都市長參選人，其中多項都與賴香伶政見相同，賴也表示支持這份民間版社會住宅5大政策白皮書，期許桃園社宅持續優化發展。