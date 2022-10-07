民進黨發言人、新竹市議員李妍慧7日一早在臉書發文道早安，卻被眼尖網友發現，打卡地點在新竹系統交流道，但李妍慧在車上卻未繫安全帶，恐有違法疑慮。李妍慧隨即在2小時後換上新的照片，也對疏失造成不良示範道歉。

李妍慧今天早上7點多在臉書發文，內容提到「早安～上工了！天氣變涼，朋友們記得添衣保暖」，並放上自己坐在車上的照片，照片還打卡「新竹系統交流道」，網友依照車外環境推測應該是在路上，懷疑李妍慧未繫安全帶是違規示範，並截圖放上「記者爆料網」。

李妍慧表示，她今早8點20分有廣播節目行程，因昨晚行程到比較晚，今早出門有點疲累，拿起手機提振一下精神，一時興起拍照，這張照片是剛出發離開家時所拍。她也說明，使用的是「weathershot」免費APP拍照，地點可以自己輸入，但是時間無法更改是她剛出門的時間。

李妍慧也強調，她的本意是想跟網友報告，今一大早就北上工作，也跟大清早就開始工作的朋友互道早安，但沒有繫上安全帶就拍照確實是疏失，造成不良示範，也跟大家抱歉，後來經朋友提醒，也迅速換上一張今早在高速公路有繫安全帶的相片。

李妍慧說，小小的一張自拍造成大家的誤會跟不便，完全非她本意，也再次致歉，她也認為遵守交通規則確保行車安全，絕對是優先原則，未來也會多注意細節，希望大家都能出門安全、工作平安。