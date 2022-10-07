上銀來自半導體、自動化、新能源及鋰電池等產業訂單增長，抵銷工具機及產業機械需求下降的衝擊，9月合併營收改寫同期次高；前三季合併營收締造同期新高。法人雖認為，上銀第四季營收恐比第三季下滑，全年合併營收仍有機會挑戰300億元以上，改寫史上新高。

上銀9月合併營收25.11億元，年增0.44％、月減4.43％，雖改寫同期次高，卻是近7個月低點。第三季合併營收79.17億元，季減3.86％、年增5.14％，法人預估第三季合併營收上看80億元，仍創單季營收第三高。前三季合併營收237.23億元，年成長15.33％，創同期新高。

上銀表示，近期工具機及產業機械產業訂單下滑，連帶影響滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件需求下滑。半導體及自動化等產業對傳動系統元件需求雖不如去年至上半年熱絡，客戶仍持續下單。歐美及日本等市場雖無法與巔峰時期盛況相比，需求仍在。

其中，義大利今年前三季出貨金額已達去年度出貨水準，德國前三季出貨也成長；大陸及台灣兩市場需求明顯下滑。

各國邊境解封，上銀9月中旬先後參加美國芝加哥工具機展、德國司圖加特金屬加工展，11月將參加日本東京國際工具機展，搶訂單。