鎮長江東成前往赤科山產業道路搶通工程勘查。（玉里鎮公所提供）

花蓮赤科山產業道路，918強震時發生坍方中斷，期間一度搶通，沒想到昨晚又陸續出現大面積崩塌，經蘇花改工程處、水保局花蓮分局、鎮公所搶修，預計今天可以搶通，不過正逢雙十連假，預料湧入大批遊客，為確保安全，玉里鎮公所正評估是否開放通行。

玉里鎮赤科山有大片金針花田，今年留花40公頃，每年都吸引大批遊客賞花。上月金針花季期間突逢強震，聯外道路中斷，有上百遊客受困，後來改道較狹小難行的竹林湖產業道路支線上下山，上月23日雖已搶通，但沿途邊坡不穩。

鎮公所表示，近日在水保局花蓮分局協助下原定昨天搶通，但昨天下午1時，7.4公里處再度發生落石，今天一早6.75公里處則又發生第3次崩塌。加速搶通作業，另派機具從竹林湖產業道路支線上山，由上而下分頭搶通。預計今（7）日收工並清運完成。

不過，鎮公所表示，因崩塌持續發生，明天開始的國慶連假是否開放通行，還需要再審慎評估。