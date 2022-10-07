花蓮赤科山產業道路，918強震時發生坍方中斷，期間一度搶通，沒想到昨晚又陸續出現大面積崩塌，經蘇花改工程處、水保局花蓮分局、鎮公所搶修，預計今天可以搶通，不過正逢雙十連假，預料湧入大批遊客，為確保安全，玉里鎮公所正評估是否開放通行。
玉里鎮赤科山有大片金針花田，今年留花40公頃，每年都吸引大批遊客賞花。上月金針花季期間突逢強震，聯外道路中斷，有上百遊客受困，後來改道較狹小難行的竹林湖產業道路支線上下山，上月23日雖已搶通，但沿途邊坡不穩。
鎮公所表示，近日在水保局花蓮分局協助下原定昨天搶通，但昨天下午1時，7.4公里處再度發生落石，今天一早6.75公里處則又發生第3次崩塌。加速搶通作業，另派機具從竹林湖產業道路支線上山，由上而下分頭搶通。預計今（7）日收工並清運完成。
不過，鎮公所表示，因崩塌持續發生，明天開始的國慶連假是否開放通行，還需要再審慎評估。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。