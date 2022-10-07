民進黨新北市長參選人林佳龍承諾，當選後會利用推動建國市場遷建的經驗，將三重果菜市場重新打造成國際級的觀光果菜市場。(黃敬文攝)

民進黨新北市長參選人林佳龍今(7)日清晨，前往三重果菜市場和攤商及採買民眾打招呼，並到市場內的福德宮參拜祈福，掃街時也發現市場內有很多攤商都是雲林同鄉，讓他倍感親切；林佳龍承諾，當選後會利用推動建國市場遷建的經驗，將三重果菜市場重新打造成國際級的觀光果菜市場。

林佳龍表示，他今天掃街時，除了聽很多市場幹部、攤商的心聲外，也遇到很多從中南部上來打拚的鄉親，其中也有不少來自雲林的同鄉，特別親切，所以新北市也是很多人的新故鄉。

他表示，大家去世界各國旅遊時，都喜歡去逛逛各大城市的果菜市場，這就是城市的門面，所以未來當選新北市長後，除了會回饋市場外，也會將三重果菜市場重新打造成一座世界級、可以做觀光的果菜市場，不僅好看好用，大家來這裡批發或採購時，能夠便利、安全，有品質，「新北大翻新要從三重埔果菜市場大翻新」。

針對目前的新北市長選情的選舉節奏，林佳龍則說，由於當時投入新北市長選戰時只有4個月，因此選戰節奏定調為前2個月上半場主要在建立組織，提出政見，並且舉辦市長、議員參選人的聯合競選，並已辦過2輪的問政說明會；現在下半場進入到陸戰、巷戰的階段，所以最後的50天，市場掃街就是一個重點。

他說，現在真正的感受到新北鄉親的熱情，所到之處大家都握手、為自己加油，所以非常有信心「新北大翻新，市民大翻身」，新北市有17年沒有政黨輪替，侯市長也執政12年，所以感受到人心思變、眾志成城，「大家都等很久了」。