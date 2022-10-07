教育部日前公布生命教育特色學校獲獎名單，新北市共囊括7項獎項，包含特色學校4校、績優人員2位，優秀行政人員更是再次榮獲全國唯一，教育局表示，新北市已連續3年蟬聯全國獲獎數第1，推展生命教育成效卓著。教育局長張明文表示，生命教育的落實能讓學生在「愛」的氛圍下「健康」成長。

新北市今年榮獲教育部生命教育特色學校分別是三民高級中學、大觀國中、山佳國小、中信國小；績優人員有桃子腳國中小陳瑜老師、板橋高中林怡君老師及全國唯一優秀行政人員光復國小張明賢校長。

三民高中全方位推動生命教育，透過豐厚課程、多元活動與浸潤式情境布置，深耕校園，點亮每一位學生生命。大觀國中校長羅珮瑜表示，學校串聯內外部資源，帶領孩子從探索、閱讀、服務來厚實滋養生命，如孩子在彩繪社區活動中，激發吾愛吾鄉的情懷；在生涯尋寶的歷程中，肯定與發揮生命的價值，讓每一場生命的相遇都成為俯首感謝的禮讚。

落實生命教育是中信國小的教育目標，學校生命教育願景─「幸福中信‧生命天使」，希望學生在被愛的同時，也學會關懷與付出；自己擁有幸福，也要協助他人過得幸福，期許成為自己與他人生命的天使。

山佳國小以「穿越時空的愛~圓‧幸福」為生命教育課程的核心，點燈轉愛、樂活健康、融合傳承、生命永續為四大主軸，其中「愛轉動」及「祖孫共學」是課程最大的特色，藉由走讀社區、尋根溯源、三好校園、深耕藥園、祖孫戲劇、圓明永續等生命教育豐富活動，深耕孩子福田及創造幸福社區，讓感動與愛永續傳承。

板橋高中老師林怡君，透過教學傳遞溫暖及關懷，讓學生真實感受在校園中都能得到尊重，進而自信愛人。林老師說，自己會用盡全力去愛每一位孩子、承接住他，讓孩子能在校園中自在的成長。桃子腳國中小老師陳瑜，視孩子如己出，帶領班級親師生合作共好，引導學生聆聽內在自我，發揮潛能，兩位老師以無私的教育愛，獲得績優人員殊榮肯定。

榮獲全國唯一的優秀行政人員獎項的光復國小校長張明賢表示，生命有無限可能，讓所有生命活出屬於自己的精彩，是身為教育行政人員應承擔的使命！張校長為孩子搭建多元的展能機會、營造溫馨的學習氛圍，型塑友善的校園文化，讓孩子學會關懷周遭人事物，懂得付出、回饋、感恩與分享，讓生命的光芒無限延伸綻放。