一名從事服務業的女員工在臉書發文抱怨，日前幫客人結帳時，不小心將找給對方的一塊錢掉到地上，客人聲稱「懶得彎腰撿」，但待員工幫忙撿起來並消毒後，對方竟回「我不要了」，讓女員工又傻眼又無奈，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在服務業工作多年了，她自認為已經看過百百種人，沒想到日前在結帳時，她不小心將找給客人的一塊錢掉在地上，對方聲稱「妳可以幫我撿嗎？我懶得彎腰」，原PO當下沒有反應過來，新人同事見狀後立刻幫客人撿起來並幫忙消毒，怎料那位客人竟只留下一句「我不要了」後便離開。

原PO無奈表示，雖然不確定這位貴客說不要是因為疫情的關係還是其他原因，但對方的態度就是狗眼看人低，讓她不禁直酸「服務業真的是讓人修身養性的『好工作』」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「花一元使喚店員，這奧奧可真會」、「現代人毛真的很多，如果我是客人的話就自己撿了，幹嘛一定要店員撿？」、「下次掉一百，看他會不會不要」、「感覺單純想羞辱人而已，看不起你們服務業的吧」、「他不要就當他面投捐款的零錢箱就好啦！作功德的是你」。

但也有不少過來人提出解方，「遇到這種的，我會在從收銀機拿一元給他，微笑的跟他說地上的一元我等等在撿就好喔，謝謝光臨東西小心拿，跟他認真你就輸了，你越回嘴或生氣他越開心，當場發飆或客訴都有，趕快讓他滾才是上上策」、「其實也不用撿，如果是我要找給客人的錢不小心掉在地上，我會再從收銀拿一個給他，然後告訴客人：沒關係，我等下自己撿 ，待客人走後我再慢慢處理就好，什麼鳥事都沒有，畢竟是我把客人的錢弄掉，要他自己撿不禮貌，要他等我出去撿亦然，所以我的做法都是這樣，給您參考，相信可以免去彼此許多不快」。