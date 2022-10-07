中共中央機關報《人民日報》7日發表署名「尹雙紅」的評論文章〈牢牢守住不發生規模性疫情的底線〉指出，防疫不鬆懈，假期更安心。大陸十一假期，從鐵路部門強化進出站測溫驗碼、通風消毒、衛生保潔等措施，到不少景區實行線上實名制分時預約購票，再到公共場所積極推廣設置場所碼，各地各部門毫不放鬆抓好疫情防控工作，努力保障民眾度過一個健康平安的黃金周假期。

文章稱，應當看到，十一假期是大陸人們參加文化活動和外出旅遊的高峰期，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，加上Omicron變異株傳播具有隱匿性高、傳播力強等特性，中國仍然持續面臨著境外疫情輸入和本土疫情傳播的風險，發生多地聚集性疫情風險依然存在。因此，必須堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項舉措。

文章強調，慎終如始，則無敗事。當前大陸國內外疫情防控具有複雜性、艱巨性、反覆性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。時刻繃緊疫情防控這根弦，各地加強常態化防控措施，個人自覺遵守疫情防控規定，齊心協力，必能築牢疫情防控屏障，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。