洪男當初提領285萬元稱是家中裝潢費。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄從事數十年銀行行員52歲洪姓男子，數月前從網路認識女網友，二人傳訊聊天時，女網友不時傳曖昧的言論，讓他瞬間墜入溫柔鄉中，還每月匯2萬元給女網友當生活費，甚至為了討好她，日前還特地提早申請退休，並將退休金285萬元給她，所幸行員機警驚覺有異報警，經過員警、洪男老同事、洪男父親勸說下，終於阻止這場愛情騙局。

洪男4日上午9時許到建國一路某銀行，向行員表示家裡近期在裝潢，需要提領新台幣285萬元，此時行員見洪男一次提領大額現金，驚覺有異報警，10時許三民第一分局長明派出所長、員警立即到場了解，洪男跟員警稱小港區自家透天厝裝潢工程施作一半需要付裝潢費，但此時員警聯絡與洪男同住家中的父親詢問，父親表示家中並無裝潢，聽聞洪男要提領285萬元當作裝潢費，擔心得從家中趕到現場一起幫忙勸說。

起初洪男一直不向員警說明提領真正的用意，員警得知洪男家中並無裝潢，但為了不驚動洪男，員警與他討論裝潢的房屋的相關事項，企圖拖延時間等到他父親趕到現場。此外，員警也請洪男多年的同事幫忙加入勸說，一直到父親到場一齊勸阻，他才逐漸打開心房，坦承錢是匯給在網路認識多月「女友」KIKI。

洪男表示，數月前在網路上認識KIKI，隨即互相加Line聊天，經過多月的感情交流，KIKI都用曖昧的訊息讓洪男心花怒放，並每月匯薪水中2萬給素未謀面的她當生活費，更為了討好她，洪男還主動在9月底申請提前退休，欲將退休金400萬中的285萬全交給KIKI。

據了解，員警在勸說期間，洪男還傳訊息給她，稱「警察到了」，KIKI立即將之前聊天紀錄收回；另外員警阻詐期間，讓洪男非常不滿，還向員警嗆說「那是他的錢，他為什麼不能領！」，員警見洪男執迷不悟，靈機一動向洪男表示銀行存款準備金不夠，無法領取大額的現金，洪男最終悻悻然離去。

據了解，洪男單身多年，平日上班個性較為獨來獨往，鮮少與同事、異性接觸，未料在網路上認識異性便被愛情沖昏頭，深陷愛情陷阱中，經員警、行員、父親三方耗時2個多小時鍥而不捨勸說下，才成功阻詐。洪男父親不斷向員警鞠躬道謝，感激員警與行員及時幫忙，員警也將此事通報其他間銀行，往後遇到洪男提領大額現金時，要立即報警求助。