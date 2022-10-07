台灣設計展在蓬萊商港熱鬧開展，而位在大港橋另一端的駁二藝術特區也為了迎接國慶連假的到來，舉辦「chill飲夜總匯-2022嬉啤派對x植地市集」，此次更破天荒的拉長舉辦日期，從10月8日起，一口氣舉辦連3個周末，集結多家在地精釀啤酒及多樣的異國餐飲品牌，讓大家可以豪氣地在駁二舉杯同歡。

此次的嬉啤派對為了響應設計中島，推出了多種文化體驗，有老少咸宜的龍鬚糖畫糖人、小星球苔球製作、自製傳統粿、山津塢網版印刷體驗，還有邊喝著啤酒邊放鬆身心靈的微醺瑜珈，各類活動於高雄幣平台報名參加。

高雄市長陳其邁表示，10月的高雄熱鬧非凡，嬉啤派對過去受到許多民眾的喜愛，這次更配合設計中島的活動推出加長版，連續3周登場。推薦大家搭乘輕軌，穿過現在最熱門的龍貓隧道，來到大義公園一起乾杯，還可以越過大港橋到設計中島看展，度過愉快的假期。

高雄副市長史哲表示，嬉啤派對提倡一種精釀的生活態度，追求創新與實驗，自由自在、突破框架、熱愛生活。高雄不僅在駁二大義公園舉辦嬉啤派對，歡迎大家來參與體驗，保證放鬆心情獲得療癒。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二嬉啤派對今年是第4次舉辦，已是市民朋友每到10月必呼朋引伴參與的大型活動，今年搭配2022台灣設計展在高雄，以品牌設計作為號召，涵蓋視覺設計、食物設計、精釀啤酒品牌，推出以戶外植栽為題的植地市集，帶來數10組植栽品牌與每周焦點露營品牌。王文翠同時也提醒，喝酒不開車不騎車，多利用大眾運輸。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！