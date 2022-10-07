員警到場時，「老友」再次催促匯款，員警接過電話並表明身分，對方立即掛斷，且將LINE訊息全部秒速收回。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大肚區68歲李婦日前接到1通「老朋友」的電話，對方稱其兒子急需用錢，因此向李婦借用8萬元，起初李婦因想不起來是哪位好友並未搭理，未料對方卻「奪命連環Call」催促李婦去匯款，李婦被煩到受不了赴郵局匯款，所幸行員察覺有異報警，成功組詐。

據了解，李婦獨居於大肚區，日前在家時接到1通陌生來電，對方還未表明身分便要求李婦用LINE加其好友，遇李婦不知如何操作，對方也耐心教學。成功加入好友後，對方稱是李婦的「老朋友」，先是與李婦閒聊，接著便向李婦借8萬元應急，李婦左思右想也想不起是哪位老友就掛了電話，這位「老朋友」卻「奪命連環Call」李婦，李婦受不了轟炸，故前往郵局準備匯款。

警方表示，郵局行員見李婦匯款並非小數目，詢問受款人及匯款用途時，李婦竟說「其實我也不認識受款人」，直覺李婦應該遭詐騙遂報警；員警到場時，「老朋友」再次打來催促匯款，員警即接過電話並表明身分，對方立即掛斷電話，且將LINE訊息全部秒速收回，李婦才恍然大悟。

李婦表示，幸好碰到機警行員及熱心又霸氣的員警，守住辛苦血汗錢，沒被詐騙集團騙走。

烏日警分局表示，由於長輩們容易對親友、晚輩產生同情心，詐騙集團將下手目標轉移到高齡長者，因長者接到自稱久未聯絡親友，便失去警覺性；更呼籲民眾，這類「猜猜我是誰」的方式是詐騙老梗，若對方提到借錢的事情，請掛掉電話後再三向正牌親友查證或電洽165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問。

烏日警分局也表示，烏日警分局追分派出所的臉書粉絲專頁有推出系列防詐小學堂課程，將常見詐騙手法及防制方法經多元管道使民眾能接收最新反詐訊息並提升防詐觀念。