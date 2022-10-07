九九峰可愛動物園區內可以跟小動物接觸，十分受小朋友歡迎。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投茶博期間吸引約70萬人次來觀光，九九峰可愛動物園推活動優惠搶客。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮「九九峰可愛動物園」慶祝雙十國慶，並搭配2022南投世界茶業博覽會，推出「雙十九九、揪你來飲茶」優惠活動，8日至16日止，遊客只要憑茶博會的DM，就可享門票優惠， 博愛票230元（原價280）、學生票300元（原價360）、成人票460元（原價560），購票還可兌換限量精美小禮物。

九九峰可愛動物園位在草屯鎮富寮山區、投14線2.5公里附近，動物園總面積20公頃，堪稱亞洲最大的鳥類主題動物園，數十種的珍奇鳥類與小動物區，加上4座大型的天網鳥籠，宛如電影《侏儸紀公園》的場景。

園區董事長游家富認為，南投縣茶葉種植面積廣、茶葉種類多，每年茶博活動期間吸引約70萬人次來買茶、識茶、體茶及觀光，為了共襄盛舉推出「揪你來飲茶」活動，遊客到南投喝好茶之餘，出示茶博DM可享入園優惠，到九九峰動物園近距離接觸珍奇鳥類與小動物。