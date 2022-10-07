裕隆集團旗下慶通汽車長期經營歐系車保修市場有成，今年擴大服務成立歐固德（ALLGOOD）進口車專修中心聯盟，整合全台優質二手車商與保修廠主攻歐系車市場，提供車主便利的「一廠保修、全台服務」。

面對疫情變化，「歐固德」更搶先為保修廠數位轉型布局，以過往累積的數位行銷經驗，結合裕隆集團汽車價值鏈資源，協助加盟保修廠建立網路口碑，積極拓展年輕車主客群，短短半年時間，透過數位行銷引流，為加盟保修廠創造每月3～5位的新客來廠，帶來更多業績。

歐固德聯盟營運長彭國雄表示，慶通汽車在歐美系保修服務市場深獲車主好評，成立「歐固德進口車專修中心聯盟」確保車主能真正享受到專業的服務，透過專業的技術評核，篩選符合歐系保養各項條件之服務廠；同時，結合裕隆集團汽車價值鏈豐厚的經驗，提供原廠級油品、零配件及技術支援，提升加盟保修廠服務質量，保障車主的保修權益。

為協助中小企業型的保修廠從傳統經營模式中轉型因應數位化趨勢，歐固德也協助輔導加盟保修廠數位轉型，包括經營Google商家、關鍵字廣告、臉書粉絲專頁、LINE OA等，透過經營網路社群，將車主的修車體驗轉換成網路口碑能見度，讓保養廠老闆們修車專業透過網路行銷精準的傳播。此外，歐固德更邀請知YouTuber到加盟保修廠採訪，幫助保修店家品牌化，透過數位化的方式增加更多曝光機會，以聯盟資源打頭陣，引領歐系汽修廠加盟主共同數位轉型，成為保修服務市場創舉。

彭國雄表示，在關稅與外匯車的影響下，進口歐系車逐漸成為台灣市場主流，且車主年齡層也越來越低，許多傳統汽車保修廠空有一身好功夫卻不知道如何吸引年輕車主，「歐固德進口車專修中心聯盟」為第一個協助進口車專修外廠店家做Google地方商家及數位行銷的聯盟，藉由裕隆集團資源的平行整合，積極說服店家在網路上公開正確、確實的汽車專修項目、設備、服務內容，幫助車主了解資訊，並且也讓車主可以在網路上搜尋資料、預約並進行評價，共同創造O2O價值迴圈。

歐固德進口車專修中心聯盟已在全台結盟40家保修通路及46家二手車商，定期抽訪加盟服務廠做技術評核，另外也開立歐系車相關保修修訓練課程，持續優化汽修廠的服務品質，更領先眾多獨立車廠，首創推出累計最高20萬元零件保固加值方案，協助全台優秀保修廠拓展客源。