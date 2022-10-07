超商龍頭統一超（2912）與造紙大廠正隆跨界攜手，7日宣布雙方合力在台南六甲打造首座深山裡的紙圖書館，以100％永續紙材回收打造紙桌椅、紙陳列架等，希望讓學童從閱讀及生活中輕鬆學習紙的循環再生，從日常向下扎根永續教育。

此次在統一超商好鄰居文教基金會的號召下，除了集團成員統一超、捷盟行銷加入，名列全球百大紙業公司的正隆也響應，共同打造一座以紙的循環再生為主題的圖書館。

在合作分工上，由統一超提供門市的貨物回收紙箱，交由捷盟行銷分類整理，再由正隆專業低碳綠色製造及設計研發技術，以回收紙箱分解再利用、全自動化生產，將回收原料製作成100％再生瓦楞紙板，再製成符合學童閱讀需求的永續紙材用具。

圖書館裡頭包括紙桌椅、紙陳列架等設備，皆以100％永續紙材回收打造。六甲國小湖東分校坐擁豐富生態，紙圖書館設計理念即以森林主題構思，設計面保留瓦楞紙原來的牛皮色，打造「收納樹木紙椅」，相較一般校園木椅更為輕巧、可靈活運用；更首度導入紙樂屋全新「多功能紙展示架」，打破傳統書櫃橫直的規律線條，採三層式的結構設計，可陳列書籍封面，吸引孩童目光並提高借閱率，此外透過簡易組裝，也可輕鬆變化為司儀檯。

統一超與正隆跨界合作，目的希望創造一個兼具永續與美學的「紙」閱讀空間，透過建置「綠色永續循環」的學習環境，讓每一位學童化身環保的種子，從閱讀及生活中輕鬆學習紙的循環再生，永續教育從日常向下扎根。

至於為何選在深山裡的台南的六甲國小湖東分校？統一超主管表示，旗下統一超商好鄰居文教基金會長期關注鄉鎮孩童閱讀議題，觀察到位在台南的六甲國小湖東分校師生雖校內圖書館老舊，仍積極投入閱讀推動，2021年更創下好鄰居徵文活動參與率第一名佳績，為鼓勵學童閱讀不倦，雀屏中選。