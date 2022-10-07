台東縣府在知本地區首次舉辦「台東光祭」，期盼帶動觀光人潮。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉知本溫泉區已有百年歷史，受到陸客不來及疫情影響、花東強震等，觀光產業受創，目前正值觀光淡季，當地業者統計住房率僅4成。台東縣府在知本周邊空地首次舉辦國際聲光藝術節「台東光祭」，期盼以光的藝術帶動觀光人潮。

台東光祭邀請12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家及團隊，打造12件大型裝置藝術作品，並邀請成功打造台南月津港燈節的杜昭賢擔任策展人。杜昭賢說，透過光的能量為知本注入活力，也因疫情大家需要營養，這次的命名特別有趣，如金勵湯、B群、營養素等。

台東縣長饒慶鈴表示，這是東部首次舉辦聲光藝術節，將於10月15日至11月13日登場，期待藉此活絡帶動知本地區的發展，也為人們帶來溫暖與療癒的力量。

文化處指出，法國藝術團隊Groupe Laps將相當受歡迎的作品《Keyframes》(關鍵影格)帶到「台東光祭」，其特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。

而受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，為知本溫泉區場域量身打造全新創作《金勵湯》。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希望提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

台東縣日前推出南迴藝術季，成功打響名號，許多藝人紛紛前往朝聖，民眾沿著南迴公路一一探索作品。台東縣府打造第1屆「台東光祭」，知本溫泉區的飯店業者表示，希望靠中央和地方政府的加碼補助及台東光祭，再吸引更多觀光人潮。