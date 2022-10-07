紅雀「生化人」普侯斯(Albert Pujols)打出回春表現，本賽季例行賽有著2成70打擊率、24支全壘打及OPS值(整體攻擊指數).895的優異成績，不過在季中有過大低潮的普侯斯曾經考慮提前退休，卸下長達22年的選手戰袍。

重回老東家紅雀並幫助球隊順利拿下分區冠軍，普侯斯正為職業生涯最後1次季後賽做準備，但是這美好情景卻差點無法上演，普侯斯接受大聯盟官網記者丹頓(John Denton)訪問時，透露自己因為季初的大低潮，一度考慮在6月提前退休，甚至質疑自己重返職業生涯第22個賽季所作的決定是否正確。

為何決定繼續拚戰，普侯斯表示是球團工作人員成功說服自己放棄季中退休的念頭，「當身邊有一群鼓勵著你的好傢伙，你就會意識到原來上帝為你創造這麼多機會，這也讓我決定要堅持下去。」紅雀棒球部總裁摩澤利亞克(John Mozeliak)也知道普侯斯曾經考慮退休，他很高興普侯斯能夠克服困難重新振作起來。

最終普侯斯用手中棒子證明自己的決定並沒有錯，自從7月以來，普侯斯繳出0.319/0.379/0.678的打擊三圍，敲出20發全壘打及51分打點，還完成了生涯700轟的壯舉，加入邦茲(Barry Bonds)、漢克阿倫(Hank Aaron)以及貝比魯斯(Babe Ruth)的行列。隨著紅雀闖進季後賽，普侯斯也立下遠大目標，那就是以世界大賽冠軍身分昂首離開大聯盟舞台。